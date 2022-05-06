Мер Сєвєродонецька: окупанти штурмують місто, намагаючись оточити його

Російські окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк Луганської області, ситуація складна.﻿ Про це розповів голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, повідомляє Новое время.

"Місто майже оточене військами РФ і „ЛНР“, вони намагаються штурмувати місто за декількома напрямками" , — сказав він у ефірі національного телемарафону.

Стрюк додав, що противник намагається штурмувати Сєвєродонецьк через села, що прилягають до міста.

У Луганській області йдуть бої за Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та низку інших населених пунктів. Окупантам вдалося зайняти Кремінну.

Окупанти систематично обстрілюють міста, в області не залишилося жодного вцілілого будинку.