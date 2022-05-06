Генштаб: РФ втратила на війні з Україною майже 25 тис. людей

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив останні дані щодо втрат військ РФ на війні з Україною.

За інформацією ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1110 (+18) одиниць;

бойових броньованих машин – 2686 (+35) одиниць;

артилерійських систем – 502 (+3) одиниць;

РСЗВ - 171 (+2) одиниць;

засоби ППО – 83 (+0) одиниць;

літаків - 199 (+3) одиниць;

вертольотів – 155 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) одиниць;

кораблі/катери - 11 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12);

спеціальна техніка – 38 (+0);

крилаті ракети – 90 (+1).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках", – додали в Генштабі.

У повідомленні наголошується, що дані уточнюються.