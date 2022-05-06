Генштаб: РФ втратила на війні з Україною майже 25 тисяч людей
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив останні дані щодо втрат військ РФ на війні з Україною.
За інформацією ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1110 (+18) одиниць;
- бойових броньованих машин – 2686 (+35) одиниць;
- артилерійських систем – 502 (+3) одиниць;
- РСЗВ - 171 (+2) одиниць;
- засоби ППО – 83 (+0) одиниць;
- літаків - 199 (+3) одиниць;
- вертольотів – 155 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) одиниць;
- кораблі/катери - 11 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12);
- спеціальна техніка – 38 (+0);
- крилаті ракети – 90 (+1).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках", – додали в Генштабі.
У повідомленні наголошується, що дані уточнюються.