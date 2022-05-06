Шмигаль: збитки України від війни вже перевищили $600 млрд

Основним джерелом для відновлення України мають стати російські гроші, повідомляє УНІАН.

Про це, за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України, що відбулася у Варшаві, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Частково це фінансуватимуть наші партнери, частково це фінансуватиме наш бюджет, що ми зараз і робимо, виділяючи кошти з резервного фонду, наприклад, на відновлення Київської, Чернігівської, Сумської областей. Але основним джерелом, безумовно, мають стати гроші агресора. Сьогодні - близько 300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації, які належать державі. Загалом, якщо брати ще й заморожені активи російських олігархів, це сума близько 500 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, керівництво держави веде переговори щодо передачі Україні заморожених активів РФ.

Також він додав, що така практика стане одним із важливих елементів безпеки у майбутньому.

"Цьогорічний агресор має заплатити за агресію, а в майбутньому потенційний агресор повинен розуміти, що його агресія буде оплачена з його кишені. І за кожне втрачене життя, і за кожен квадратний метр зруйнованого житла чи зруйнованих економічних, інфраструктурних потужностей", - пояснив він.

Крім цього, Шмигаль нагадав, що станом на сьогодні збитки України від війни оцінюють у 600 млрд доларів без урахування втрат на тимчасово окупованих територіях.