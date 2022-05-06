ОВА: ймовірність наступу на Київ залишається

Ймовірність нового наступу російських військ на Київ завжди залишається, оскільки Кремль не полишив планів повністю знищити Україну, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, відповідаючи на питання щодо ймовірності нового наступу ЗС РФ на Київ.

"Ймовірність завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому якщо у планах Росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме Росія, серце України - Київ - буде під прицілом. Ми такі варіанти не відкидаємо, прораховуємо і готуємося до різних можливих сценаріїв дій супротивника" , - зазначив Павлюк.

Він також не виключив, що у разі оголошеної кремлем мобілізації на територію України може бути кинуто великий людський ресурс.

"Мобілізація в РФ і без того існує - прихована. Але якщо вона буде оголошена, це означатиме, що знову величезний ресурс буде кинуто на Україну – без досвіду, без підготовки, але масово будуть відправляти сюди росіян. Готуємось і до цього, і це не виключено" , - додав голова ОВА.

Відповідаючи на питання чи очікувати щодо цього певних рішень керівництва Росії після 9 травня, він відповів:

"Головне - це бойові дії на сході України, де зосереджений основний бойовий потенціал ворога із завданням за будь-яку ціну виконати свою задачу-мінімум – захопити територію Луганської та Донецької областей. Ніхто за ціною не стоїть. Ніхто не рахує людей, для них це звичайна біомаса для досягнення своїх імперських задумів.

Потенціал цей день у день неухильно зменшується завдяки нашим воїнам, які тримаються на межі людських можливостей. Але коли він зійде нанівець - складно прорахувати. Тому від ситуації саме в цьому регіоні і залежить розвиток подій в майбутньому, прогнозувати які наразі важко".

Павлюк підкреслив, що зараз і вся віра, і надія є тільки на Збройні сили України.