Зеленська: в Україні змінили правила вивезення домашніх тварин за кордон

При перевезенні тварин необхідно надати паспорт, документ про чипування та вакцинацію, а також мати результати перевірки рівня антитіл проти сказу, повідомляє UBR.

Спрощений режим вивезення домашніх тварин із країни, який запровадили після початку війни, було скасовано. Про це повідомила дружина Президента України Олена Зеленська.

ідентифіковано за допомогою мікрочіпа. Вакциновано від сказу та мати щорічні щеплення;

мати результат перевірки рівня антитіл проти сказу шляхом титрування;

мати дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС або сертифікат про стан здоров'я, що відповідає зразку, встановленому у законодавстві ЄС.

Якщо у вас немає жодного документа на ветеринарну процедуру, повідомте про це працівникам служби. На деяких прикордонних контролю безкоштовно роблять маркування і вакцинацію від сказу.

Нагадаємо, державна прикордонна служба продовжила можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами. Таке рішення було ухвалено через те, що зараз українці не можуть своєчасно оформити закордонні паспорти.