Шольц: війна в Україні – найбільша катастрофа нашого часу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає війну Росії проти України безпрецедентною подією. Про це, посилаючись на DW, повідомляє Новое время.
"Агресія Росії проти України — це найбільша катастрофа нашого часу", — сказав Шольц на заході клубу Übersee в Гамбурзі.
За його словами, агресивна війна Росії на винищення знаменує собою радикальний розрив із європейським мирним порядком, що встановився після закінчення холодної війни.
Шольц зазначив, що президент Росії Путін та його режим пішли на
"навмисний вихід зі світової спільноти", що здавалося практично неможливим у XXI столітті.