Шольц: війна в Україні – найбільша катастрофа нашого часу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає війну Росії проти України безпрецедентною подією.﻿ Про це, посилаючись на DW, повідомляє Новое время.

"Агресія Росії проти України — це найбільша катастрофа нашого часу" , — сказав Шольц на заході клубу Übersee в Гамбурзі.

За його словами, агресивна війна Росії на винищення знаменує собою радикальний розрив із європейським мирним порядком, що встановився після закінчення холодної війни.