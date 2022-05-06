Думська: у Чорному морі підбито фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров"

Надійшла інформація про чергову невдачу російського флоту поблизу українських берегів. Неофіційні російські джерела повідомляють, що неприємності спіткали новий ракетний фрегат "Адмірал Макаров".

Про це пише одеське видання новин "Думська".

"Адмірал Макаров" ввели в дію в 2017 році. Він оснащений сучасними засобами ППО та озброєний крилатими ракетами "Калібр".