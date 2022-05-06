ГУР: Путін продовжує відправляти строковиків на війну в Україну

У зв'язку із високими втратами на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви "живої сили". Незважаючи на неодноразові заяви Кремля про неприпустимість залучення до участі у війні солдатів строкової служби, такі випадки фіксуються дедалі частіше. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України.

Розвідкою було встановлено, що у складі 217-го повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці термінової служби. Наголошується, що нині 98-а дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області.

"Поспішність у питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів. Новобранці 8-ї армії південного військового округу ЗС РФ проходять 4-денний курс підготовки. Після чого прямують на доукомплектування мотострілельних підрозділів на території України", - повідомляє ГУР.

Крім того, зазначається, що російська влада на примусово-добровільній основі направляє до 40 медичних працівників Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Термін відрядження – до 2 тижнів. Озвучена мета – "надання допомоги" .