Валютний ринок в умовах війни: день 72-й

У п'ятницю 6 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За уточненими даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу 4 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 99,06 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 249,41 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 113,09 млн. доларів, а в євро – на 136,32 млн. доларів в еківаленті, що майже вдвічі більше, ніж напередодні. Вперше з 29 березня обсяг операцій на євро перевищив обсяг операцій на доларах США.

За даними Нацбанку, 4 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був на 92,5 млн. доларів менше, ніж обсяг заявок на купівлю: на 247,9 млн. доларів було подано заявок на купівлю і на 155,4 млн. доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 15:00 сьогодні купують по 30,9157 гривень, а продають по 31,2249 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 6 травня зріс на 1482,7 млн. і склав 47 765,1 млн. гривень.

Курс готівкового долара у п'ятницю продовжив зростати, хоча темпи зростання суттєво знизилися. Зокрема, в Києві в обід цінник на продаж «американця» досяг 33,65-33,70 гривень – на 10 копійок вище, ніж учора. Нагадаємо, за вчорашній день долар подорожчав на 25 копійок. У Дніпрі долар теж продають по 33,70 гривень, а ось в Одесі – по 33,60.

Євро на FOREX після зниження до 1,0482 долара різко виріс і досяг позначки 1,0598 долара. Різкі рухи пов'язані з сьогоднішньою публікацією даних із зайнятості в США, які вийшли досить суперечливими: кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі вийшла вище за прогноз, але виріс і рівень безробіття, а зростання середньої заробітної плати виявилося нижчим за прогнозоване. В Україні ціна готівкового євро залишилася на вчорашньому рівні: сьогодні її теж продають по 35,85-35,90 гривень.



Російський рубль, який напередодні встановив дворічний максимум до долара, несподівано впав з 66 до 70 руб/$. Причини такої різкої зміни ціни поки що невідомі.

Біткоїн після недовгого підйому до $40000 різко подешевшав: учора ввечері його ціна на біржі Binance опустилася до $35571,90. Що примітно: настільки ж різкого зростання не було, і аналітики починають побоюватися, що якщо біткоін не повернеться вище за $38000, падіння продовжиться і посилиться.