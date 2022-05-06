Україна та Польща домовилися про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та розвитку Польщі досягли домовленості щодо скасування дозволів для всіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури України у Telegram.

Ракетні удари росії по нафтопереробних заводах і нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми.

Нові правила вже набули чинності, і їх переваги можуть скористатися як українськими, так і польськими перевізниками. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Для бездозвільного в'їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми.

Заповнити форму потрібно пізніше, ніж за добу до перетину кордону.