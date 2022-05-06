Зеленський підписав закон про дерадянізацію українського законодавства

Президент Володимир Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства України. Тепер з офіційних документів зникне низка термінів радянської епохи.﻿ Про це, із посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що парламент проведе "очищення" законодавства України. Крім того, Кабінет міністрів найближчим часом здійснить аналогічну дерадянізацію на своєму рівні. Уряд підготує нові Трудовий та Житловий кодекси, а також Кодекс про адміністративні проступки.

Зокрема, з законодавчих документів зникнуть:

згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції" ;

; "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства" ;

; посилання на програми, розроблені комуністичною партією;

пріоритети в правах комсомольців та комуністів.

Верховна Рада вже "вичистила" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Нагадаємо, що парламент ухвалив за основу законопроект №4284 про дерадянізацію ще у травні 2021 року.