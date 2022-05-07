В Італії через санкції заарештували суперяхту, яку пов'язували з Путіним

В Італії в місті Марина-ді-Каррара через санкції була заарештована 140-метрова яхта "Шахерезада", вартість якої оцінюють в 700 мільйонів доларів. За даними американських чиновників, судно може бути пов'язане з президентом РФ Володимиром Путіним, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки і фінансів Італії.

У заяві відомства не вказаний власник суперяхти під прапором Кайманових островів, але йдеться, що розслідування Nucleo Speciale di Polizia Valutaria виявило "наявність значних економічних і ділових зв'язків бенефіціарного власника судна "Шахерезада" з видними представниками російського уряду і з іншими суб'єктами, включеними в (санкційний) список".

За пропозицією Комітету фінансової безпеки міністр економіки і фінансів Даніеле Франко прийняв розпорядження про арешт яхти "Шахерезада" (IMO 9809980), яка "вже давно знаходиться під пильною увагою влади", до прийняття обмежувальних заходів, запропонованих ЄС.

Раніше повідомлялося, що за даними джерел The New York Times, в США виявили ознаки зв'язку цієї яхти з Путіним. Зазначалося, що під час пандемії коронавірусу він проводив багато часу в курортному місті Сочі на Чорному морі. "Шахерезада" здійснювала поїздки в Сочі влітку 2020 і 2021 років.