У Берліні заборонили використання символіки на заходах 8-9 травня

У Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приуроченим до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві поліції Берліна.

За словами начальника поліції Барбари Словік, концепція місії правоохоронців спрямована на досягнення двох цілей: захист гідного поминання на 15 пам'ятних місцях і меморіалах в Берліні із запобіганням будь-яких конфліктів в цих місцях, а також заходи проти "будь-якої форми підтримки, схвалення, виправдовування або навіть прославлення агресивної війни Росії проти України, особливо на зборах".

"Не можна допустити, щоб війна переросла за межі демократичного дискурсу в конфлікти або суперечки в Берліні" , - наголошується в повідомленні.

Правила на меморіалах включають, в тому числі заборону на демонстрацію такої символіки:

російські або українські прапори,

прапори СРСР,

георгіївські стрічки,

військова уніформа або частини форми також у видозмінених формах,

прапори із зображеннями території України без окупованих РФ територій,

прапори "Л/ДНР";

букви V, Z.

Також не можна виконувати марші або співати військові пісні, скандування, які, "можуть виправдовувати або прославляти війну в Україні".

Також у Берлінській поліції розповіли про низку винятків.