Amnesty International підтвердила воєнні злочини РФ у Київській області

Правозахисна організація Amnesty International підтвердила щонайменше 60 випадків воєнних злочинів російської армії в Київській області. Йдеться про незаконні авіаудари по Бородянці та позасудові страти в інших містах і селах, у тому числі Бучі, Андріївці, Здвижівці та Ворзелі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться у звіті Amnesty International за підсумками детального розслідування.

"Сценарії злочинів з боку російських військових, що їх ми зафіксували, охоплюють як незаконні напади, так і навмисні вбивства цивільних осіб" , - сказала генеральний секретар Amnesty Аньєс Калламар на брифінгу.

Правозахисники закликали українську владу, Міжнародний кримінальний суд та інші суб'єкти забезпечити збереження доказів, які в майбутньому допоможуть притягнути російських військових до відповідальності за воєнні злочини.

"Дуже важливо, щоб всі винні, включаючи командування, були притягнуті до відповідальності" , - наголошується у звіті.

У Бородянці Amnesty International зафіксувала загибель мінімум 40 цивільних в результаті "непропорційних і невибіркових нападів" - обстрілів і авіаударів.

У Бучі та кількох інших містах і селах, розташованих на північний захід від Києва, організація задокументувала 22 випадки незаконних вбивств російськими силами, більшість з яких "були очевидними позасудовими стратами".

За 12 днів розслідування дослідницька команда Amnesty International опитала мешканців Бучі, Бородянки, Нового Корогоду, Андріївки, Здвижівки, Ворзеля, Макарова, Дмитрівки та відвідала місця численних убивств.

Також повідомляється, що дані балістичного дослідження доводять приналежність патронів, які використовують "окремі російські елітні підрозділи", які орудували в Бородянці та Бучі (бронебійні патрони 7Н12 калібру 9х39 мм з чорними наконечниками).