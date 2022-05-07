Британія передасть українським лікарням більше генераторів
Великобританія збільшить свою гуманітарну допомогу Україні, надіславши додатково 287 генераторів, які допоможуть забезпечити роботу центрів допомоги, лікарень, вишок мобільного зв'язку та водонасосних станцій, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Про це йдеться в заяві британського уряду.
При цьому нових генераторів достатньо для живлення приблизно 8000 будинків, і вони будуть використовуватися для основних служб в умовах триваючих руйнувань на сході України.
Всього Великобританія поставить 856 генераторів.
Нагадаємо, про передачу 570 генераторів Україні оголосив міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Сполученого Королівства Квазі Квартенг.