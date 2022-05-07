"Укрзалізниця" оголосила один додатковий евакуаційний рейс 7 травня
"Укрзалізниця" на суботу, 7 травня, представила графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Евакуаційний поїзд на 7 травня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися. Так, в компанії рекомендують стежити за актуальною інформацією на їхньому сайті.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця обмежила продаж квитків через сторонні сервіси, такі як "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.