Мінсоцполітики: на виплати переселенцям спрямували 5,2 млрд гривень
На виплату переселенцям допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку понад 5,2 млрд гривень п’ятьма траншами. Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.
За даними міністерства, на сьогодні 2,7 млн людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики.
Також ще не всі заяви надійшли до Мінсоцполітики з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші - повільніше.
"Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Один транш в травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо чергове спрямування коштів людям", - сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.