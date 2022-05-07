ОВА: на Луганщині за добу війська РФ пошкодили 36 будинків

6 травня російські війська обстрілювали житлові райони Луганської області 24 рази. Багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку, продовжуються обстріли підприємства Азот, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так, в області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них росіяни і б’ють" , — йдеться у повідомленні.

За добу 6 травня війська РФ відкривали вогонь по населених пунктах Луганщини 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків. 11 будинків вони зруйнували в Золотому, 10 — в Попасній, п’ять багатоповерхівок — в Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири — в Рубіжному.

"У Лисичанську два будинки не підлягають нікому відновленню — це ознака "русского мира". Один вдалося врятувати. Також там сталося займання на станції технічного обслуговування. Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому" , — зазначив Гайдай.

Крім того, у Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються артилерійські атаки на Азот. Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. 6 травня вибухонебезпечних предметів там не виявлено.