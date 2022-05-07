Харківська ОВА: внаслідок обстрілу знищено музей Сковороди

Харківська ОВА: внаслідок обстрілу знищено музей Сковороди
Фото: t.me/synegubov

Обласна військова адміністрація показала фото Національного музею Григорія Сковороди у Харківській області, який російські загарбники знищили уночі на 7 травня, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, росіяни обстріляли музей о 23 годині.

Приміщення фактично знищене, але найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.

Також відомо, що за минулу добу Харків тричі обстріляли із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район.

Внаслідок ракетного удару поранена людина.

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