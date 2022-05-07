В Ірпені відновили залізничний міст: прибула перша електричка

7 травня відновили залізничного сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка зі столиці уже прибула на вокзал, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка" , – заявив міський голова.

На ірпінський залізничний вокзал прибула перша електричка. Залізничне сполучення Ірпінь – Київ уже працює! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/zX0lGxBjLU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022

Мер подякував керівництву та колективу Укрзалізниці, міністру інфраструктури та Офісу президента за допомогу у швидкому відновленні залізничного мосту.

Залізничне сполучення Ірпінь – Київ відновили! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/N9ZSewl5UX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022

3 травня Маркушин заявив, що Ірпінь "оживає", а отже скоро мешканці зможуть повертатися додому. Наразі комунальні служби завершують відновлювати життєво необхідне забезпечення Ірпеня водою, світлом та газом.