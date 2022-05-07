Британська розвідка підтверджує знищення ЗСУ сучасного танка РФ
За даними британської розвідки, ЗСУ знищили щонайменше один найсучасніший російський Т-90М, повідомляє Новое время.
У відомстві заявили, що Т-90М був представлений у 2016 році і включає покращену броню, модернізовану гармату та вдосконалені системи супутникової навігації.
Розвідка повідомила, що близько 100 танків Т-90М зараз перебувають на озброєнні найбільш оснащених російських підрозділів, у тому числі воюючих в Україні.
Британська розвідка додала, що війна в Україні завдає важких ударів по деяких з найбільш боєздатних підрозділів та найсучасніших можливостей країни-агресора. Росії знадобиться багато часу та коштів на відновлення своїх збройних сил після цієї війни.
"Особливо складно буде замінити модернізоване та передове обладнання через санкції, що обмежують доступ Росії до найважливіших мікроелектронних компонентів", - заявили у відомстві.