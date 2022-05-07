Британська розвідка підтверджує знищення ЗСУ сучасного танка РФ

За даними британської розвідки, ЗСУ знищили щонайменше один найсучасніший російський Т-90М, повідомляє Новое время.

У відомстві заявили, що Т-90М був представлений у 2016 році і включає покращену броню, модернізовану гармату та вдосконалені системи супутникової навігації.

Розвідка повідомила, що близько 100 танків Т-90М зараз перебувають на озброєнні найбільш оснащених російських підрозділів, у тому числі воюючих в Україні.

Британська розвідка додала, що війна в Україні завдає важких ударів по деяких з найбільш боєздатних підрозділів та найсучасніших можливостей країни-агресора. Росії знадобиться багато часу та коштів на відновлення своїх збройних сил після цієї війни.