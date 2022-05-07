У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу – близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1122 (+12),
- бойових броньованих машин - 2713 (+27)
- артилерійських систем - 509 (+7),
- РСЗВ - 172 (+1),
- коштів ППО - 84 (+1),
- літаків - 199,
- вертольотів - 155,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8),
- кораблі/катери - 11,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).
- Спеціальна техніка - 38.
- Крилаті ракети - 90.
"Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися в Слобожанському операційному районі", - йдеться у повідомленні.
Дані уточнюються.