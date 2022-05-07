У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1122 (+12),
  • бойових броньованих машин - 2713 (+27)
  • артилерійських систем - 509 (+7),
  • РСЗВ - 172 (+1),
  • коштів ППО - 84 (+1),
  • літаків - 199,
  • вертольотів - 155,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8),
  • кораблі/катери - 11,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).
  • Спеціальна техніка - 38.
  • Крилаті ракети - 90.
"Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися в Слобожанському операційному районі", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

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