У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1122 (+12),

бойових броньованих машин - 2713 (+27)

артилерійських систем - 509 (+7),

РСЗВ - 172 (+1),

коштів ППО - 84 (+1),

літаків - 199,

вертольотів - 155,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8),

кораблі/катери - 11,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).

Спеціальна техніка - 38.

Крилаті ракети - 90.

"Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися в Слобожанському операційному районі" , - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.