ОВА: окупанти масово обстрілюють Донеччину, ЗСУ відбили 2 атаки

Російські війська масово обстрілюють усю Донецьку область, мирних жителів наполегливо закликають евакуюватися, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник Донецької військової обладміністрації Павло Кириленко.

"Масові обстріли по всій лінії фронту і удари по містах в тилу – так минула сьогоднішня ніч. Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Точно відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою" , – йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, в місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

В Малотаранівці під Краматорськом поранення отримали 2 людини, пошкоджено 7 житлових будинків, крамницю і клуб.

По Дружківці росіяни завдали авіаудару – пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. На щастя, інформації про постраждалих немає.

Щонайменше одна людина зазнала поранень у Дробишевому під Лиманом. Під вогнем також Костянтинівка – там наслідки обстрілів уточнюємо.

Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання.

Під ранок росіяни спробували атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – обидві атаки наші ЗСУ відбили. На Мар’їнському напрямку росіяни залучали авіацію, на Авдіївському – працюють "Гради".

Кириленко ще раз закликав усіх евакуюватися з Донецької області.