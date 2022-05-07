The Telegraph: на аукціоні у Лондоні продали знамениту кофту Зеленського
Знамениту флісову кофту кольору хакі президента України Володимира Зеленського продали за 90 тисяч фунтів стерлінгів (понад 111 тисяч доларів) на аукціоні зі збору коштів для України в Лондоні, повідомляє Новое время.
Про це пише The Telegraph.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував продати кофту набагато дорожче за стартову ціну в 50 тисяч фунтів стерлінгів. Джонсон закликав людей витрачати великі гроші.
Перед початком торгів Зеленський виступив по відеозв'язку з промовою, в якій він похвалив Велику Британію та «хороброго Бориса», який відвідав Київ.
На аукціоні, який проводився Christie's, були виставлені й інші лоти, включаючи глечик з півником, подарований Джонсону під час його прогулянки з Зеленським українською столицею.
Також на торги було виставлено екскурсію Києвом у супроводі мера міста Віталія Кличка.