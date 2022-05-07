Столтенберг: Україні потрібно готуватися до жорсткішого наступу армії РФ

Столтенберг: Україні потрібно готуватися до жорсткішого наступу армії РФ
Фото: nato.int

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчими тижнями Україні потрібно готуватися до ще більш жорстокого наступу російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це він повідомив в інтерв'ю Welt am Sonntag.

"Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів", — сказав Столтенберг.

За його словами, нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська добре обороняються.

"Ми бачимо сильний контраст між російськими та українськими силами: українські війська мужні та знають, за що борються. Російські ж війська страждають від поганого керівництва, низької моралі, і багато хто не знає, за що вони борються", — зазначив генсек НАТО.

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