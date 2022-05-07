Столтенберг: Україні потрібно готуватися до жорсткішого наступу армії РФ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчими тижнями Україні потрібно готуватися до ще більш жорстокого наступу російських окупантів, повідомляє Новое время.
Про це він повідомив в інтерв'ю Welt am Sonntag.
"Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів", — сказав Столтенберг.
За його словами, нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська добре обороняються.
"Ми бачимо сильний контраст між російськими та українськими силами: українські війська мужні та знають, за що борються. Російські ж війська страждають від поганого керівництва, низької моралі, і багато хто не знає, за що вони борються", — зазначив генсек НАТО.