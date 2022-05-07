ЗМІ: в уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ

Угорський уряд проводить таємні дискусії про те, як знизити енергетичну залежність країни від поставок із Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це пише портал Telex.hu.

В даний час Угорщина блокує будь-які обмеження ЄС щодо російського газу та нафти. Уряд стверджує, що причина полягає в тому, що він не хоче підтримувати будь-які заходи, що обмежують енергопостачання Угорщини. Наразі уряд Угорщини веде таємні переговори про відхід від Москви.

Обговорення тривають у міністерстві інновацій та технологій.

Поки що країна хоче зробити все можливе, щоб і надалі купувати нафту та газ із Росії. Проте наголошується, що виникає розуміння, що у довгостроковій перспективі такий підхід не спрацює.

Одним із можливих рішень був би ЗПГ (скраплений природний газ).

Серед альтернатив російському газу називають посилення хорватського газопроводу ЗПГ; придбання та реконструкція сховищ ЗПГ; будівництво газопроводу з Північної Італії до Словенії та Угорщини; "велике північне сполучення".

За даними Telex, словенський трубопровід забезпечить доступ до портів ЗПГ на півночі Італії. На цих терміналах зріджений природний газ випаровується назад у газоподібний стан. Доступ до них трубопроводом допоможе угорським поставкам.

Зазначається, що жодних проектів рішень у цій сфері ще прийнято не було, і обговорення виглядають радше як обмін ідеями. Проте вже початок таких обговорень видання вважає позитивом.

Як повідомлялося, президент Єврокомісії подала деталі шостого пакету санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиниться протягом шести місяців, а продукти нафтопереробки – до кінця року.

Після цього прем'єр Угорщини Віктор Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою". Він сказав, що хоче п'ятирічного виключення із заборони на покупку нафти.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що у Європейському Союзі вирішили надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року.