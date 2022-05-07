ГУР: російських військових знімають із бойових позицій для охорони "параду" у Маріуполі

Офіцерів російської армії знімають із бойових позицій для охорони "параду" у зруйнованому Маріуполі, повідомляє Укрінформ.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє у Телеграмі.

«Охороняти кремлівських убивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих посіпак, які приїхали до Маріуполя, змусили весь командний склад 71-го мотострілецького полку окупаційних військ. Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону», - зазначають розвідники.

Під час особистого спілкування російські військові скаржаться один одному на дурість московського командування та їхнє приниження.

71-й гвардійський мотострілецький полк 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії південного військового округу армії РФ (в/ч 16544) дислокується у станиці Калинівська (Чеченська республіка).

ГУР опублікувало список командного складу полку та нагадала, що за злочини проти мирного населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялося, за даними української розвідки, Маріуполь, за планами російських загарбників, має стати центром урочистостей 9 травня. З цією метою у місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих та нерозірваних російських боєприпасів. Крім того, триває широкомасштабна пропагандистська кампанія.

У селі Безіменне росіяни створили фільтраційний табір, у якому утримують чоловіків – жителів Маріуполя. 2 травня було оголошено, що чоловіки візьмуть участь у «параді» 9 травня в Маріуполі як «полонені», для чого їх переодягнуть у форму українських солдатів.