У Парижі відбулася інавгурація Еммануеля Макрона

В суботу, 7 травня, в Парижі проходить церемонія інавгурації Еммануеля Макрона, який за підсумками двох турів виборів переобраний президентом Франції, повідомляє Новое время.

Згідно з заявою Єлисейського палацу, захід буде «стриманим» та «сповненим поваги до цінностей Республіки»

Еммануель Макрон набрав 58,54% під час другого туру президентських виборів у Франції, а його суперниця Марін Ле Пен — 41,46%.

Держсекретар у європейських справах Клеман Бон зазначив, що Франція після обрання Макрона на другий термін продовжуватиме виступати за посилення санкцій проти РФ.

30 квітня Макрон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв збільшити військову та гуманітарну допомогу Києву.