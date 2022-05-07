ОВА: біля Одеси ЗСУ знищили ударний безпілотник і катер РФ

Підрозділи ЗСУ знищили над Одесою черговий ударний БПЛА типу «Форпост», який намагався розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури, а також ворожий катер типу «Серна» у Чорному морі, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одеса. «Мінус» – черговий ворожий БПЛА «Форпост», – зазначив Братчук.

Представник ОВА також поінформував, що в акваторії Чорного моря знищено ворожий катер типу "Серна".

Як повідомлялося, за даними спікера Одеської ОВА, ніч у місті та області пройшла без обстрілів, лише до ранку пролунали сигнали повітряної тривоги, але успішно виконали бойові завдання українські сили ППО.