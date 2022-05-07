Мінфін назвав джерела фінансування бюджету під час війни

За період від початку повномасштабного вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року по 3 травня держбюджет профінансований на 298,4 млрд гривень (10,032 млрд доларів). Джерелами були військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Мінфіну, найбільшими джерелами були:

НБУ - 70 млрд гривень (2,393 млрд доларів),

Військові облігації - 60,105 млрд гривень (2,221 млрд доларів),

МВФ - 41,263 млрд гривень (1,397 млрд доларів),

Світовий банк - 29,738 млрд гривень (997 млн доларів),

ЄС - 25,754 млрд гривень (792 млн доларів).

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про виділення державному бюджету країни 11 млрд доларів. З них вже отримано 5 млрд доларів.