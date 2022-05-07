Столтенберг: НАТО не бачить ознак готовності РФ до застосування ядерної зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що з початку війни в Україні Альянс не помітив зміни у російській ядерній стратегії, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у інтерв'ю Welt.

"Ми чуємо загрозливу ядерну риторику російського керівництва. Це безвідповідально і необдумано. Ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести, зокрема в Росії. З початку війни в Україні 24 лютого НАТО не зазнало жодних змін у ядерній стратегії Росії", - сказав Столтенберг.

"Ні, у нас немає жодних ознак цього" , - заявив він, відповідаючи на запитання, чи змінився рівень готовності російських ядерних сил.

Він наголосив, що НАТО має право допомагати Україні, яка, у свою чергу, має право себе захищати.

"Наше завдання – мінімізувати цей ризик (застосування ядерної зброї – ред.). НАТО – найсильніший альянс у світі. І наш меседж зрозумілий: якби була використана ядерна зброя, то з усіх боків були б лише переможені", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія вдається до загроз ядерною зброєю через невдачі у війні проти України.