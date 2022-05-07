Гендиректор ВООЗ приїхав із робочим візитом в Україну

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус приїхав з робочим візитом в Україну, повідомляє Корреспондент.

Про це він написав у Twitter у суботу, 7 травня.

"Прибув до України. Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти та дорослі, які опинилися у пастці цієї війни. Я хочу оцінити, як ВООЗ може збільшити нашу підтримку ним", – зазначив Гебрейєсус.

За його словами, він зустрінеться зі співробітниками ВООЗ в Україні, які провадять колосальну роботу в надзвичайно складних умовах.

Зазначимо, що напередодні Гебреєсус перебував у Польщі. Там він зустрівся з українськими біженцями та волонтерами.

Раніше глава ВООЗ розкритикував світову спільноту за те, що вона переключила всю свою увагу на Україну через російське вторгнення. За його словами, кризи в інших країнах не отримують належної уваги. Водночас, Гебрейісус визнав допомогу Україні "дуже важливою", тому що вона "впливає на весь світ".