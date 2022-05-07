Міськрада: ворожий обстріл пошкодив 25 будинків у Голій Пристані

На Херсонщині у місті Гола Пристань у результаті обстрілу один будинок зруйнований, понад 25 пошкоджені, четверо людей постраждали, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила заступниця міського голови Голої Пристані Світлана Лінник.

"Нас не минула біда, яка прийшла на нашу землю, у нашу державу – прилетіли ракети. У результаті один будинок зруйнований, більше 25 будинків пошкоджені у результаті вибуху", - зазначила заступниця міського голови.

За її словами, чотири особи постраждали, одна людина у стані середньої тяжкості зараз перебуває у лікарні, інші троє вже отримали медичну допомогу, їх стан стабільний.

На місці працюють рятувальники. Працює газова служба – усувають пошкодження магістральної мережі, аби відновити газопостачання.