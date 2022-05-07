Гайдай: на Луганщині російські війська хочуть прорватися до Попасної

У Луганській області російські війська хочуть прорватися до Попасної та у напрямку Сєверодонецька та Воєводівки. Для прориву залучено "вагнерівців" і велику кількість військової техніки, повідомляє Укрінформ.

Про це у Телеграмі у відеоефірі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ситуація дуже складна, але контрольована. Найбільші зусилля ворог кидає на те, щоб зробити прорив у Попасній, та спрямування на Сєвєродонецьк та Воєводівку. Ось туди вони найбільше покинули і техніки, і людей, приватні військові компанії «вагнерівців», там якраз відбувається найбільша кількість обстрілів ракетами, авіаударами… Там просто жахлива ситуація», - сказав голова області.

Він зазначив, що українські військові тримаються і чекають на допомогу та посилення. "Сподіваюся, що все буде нормально", - додав Гайдай.

За його словами, кадировці на Луганщині не воюють - тільки мародерять і знімають відео.

Полонені російські військові розповідають, що ціль у загарбників одна – вийти на географічні кордони Луганської області.

«Наступні кілька днів будуть важкими, тому що росіяни спробують зробити «щось», щоб 9 травня звітувати перед путлером, тому закликаю: будьте обережні, залишайтеся в укриттях, обмежте перебування на вулиці», - наголосив керівник ОВА, нагадавши, що у області продовжується евакуація цивільних.

Як повідомлялося, Луганська область постійно зазнає ударів з боку російської армії: зруйновано багато житлових будинків, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, пошкоджено всі лікарні. У регіоні залишається близько 50 тис. мирних жителів, які відмовляються евакуюватись.