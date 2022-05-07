Байден та Трюдо обговорили підтримку України та санкції проти Росії

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час телефонної розмови домовилися продовжувати зусилля для притягнення Росії до відповідальності за її вторгнення в Україну, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

«Обидва лідери наголосили на своїй відданості і надалі притягувати росію до відповідальності за її жорстокі дії в Україні. Також лідери розглянули свої поточні зусилля щодо надання допомоги у сфері безпеки уряду України, економічної та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які постраждали від насильства (армії РФ – ред.)», - йдеться у заяві за підсумками розмови Байдена з Трюдо.

Зазначається, що президент США високо оцінив тісне співробітництво з Канадою з початку вторгнення Росії в Україну, а також лідерство щодо запровадження санкцій проти Росії.