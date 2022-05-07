Кличко: Київ цього року недоотримає третину бюджету

Наразі економіка Києва потроху оживає, повертається до роботи бізнес. Також у столиці зростає відсоток оплати за комуналку, повідомляє Корреспондент.

Міський бюджет Києва через російську агресію недоотримає, за попередніми підрахунками, третину надходжень, а це понад 20 млрд гривень. Такі дані озвучив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляється на сайті Київської міської держадмінірації.

Він зазначив, що точно підрахувати цю суму сьогодні неможливо, бо війна ще продовжується.

"За місяцями говорити не зовсім коректно. Бо бюджет складається на рік. Загалом за 2022 рік ми, за попередніми підрахунками, недоотримаємо третину бюджету. Тобто понад 20 млрд. гривень. Але, підкреслю, це попередні розрахунки", – сказав Кличко в ефірі радіо НВ.

Мер повідомив, що зараз економіка Києва потроху оживає, повертається до роботи бізнес. Також у столиці зростає відсоток оплати наданих комунальних послуг.

"Наприклад, за березень у столиці за комунальні послуги сплатили 55% киян. І я дуже вдячний їм за це. Бо ці кошти пішли на необхідні матеріали. На зарплату працівникам підприємств, які часто ризикуючи життям, забезпечують багатомільйонне місто всіма сервісами", – додав Кличко .

Напередодні повідомлялося, що зменшилася кількість тих, хто прибуває до Києва. Якщо місяць тому це було до 50 тисяч за добу, то зараз – до 20 тисяч людей. У свою чергу влада міста просить людей не поспішати з поверненням, особливо жінок з дітьми та людей похилого віку.