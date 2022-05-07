ОВА: на Полтавщині збили російську ракету

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили над Полтавщиною ворожу ракету, повідомляє Укрінформ.

Про це у телеграмі повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!

Нагадаємо, що сьогодні був удар по інфраструктурі у Карлівці. Постраждалих немає, пожежу ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки у будинках, розташованих неподалік", - написав Дмитро Лунін.

Як повідомлялося, у квітні дев'ять російських ракет зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод у Полтавській області.