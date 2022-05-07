НБУ: перевага пропозиції робочої сили над попитом тисне на зниження зарплат

В Нацбанку заявили, що перевага пропозиції робочої сили над попитом тисне на зарплати в бік зниження, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться на сайті установи.

Там відзначають, що поступово відновлюється активність на ринку праці після значного падіння в березні. Зокрема, зниження кількості вакансій у квітні припинилося.

Раніше повідомлялося, що середня заробітна плата нових співробітників знизилася на 10% в порівнянні з показниками на першу половину лютого 2022 року.