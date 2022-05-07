Росія перекладає мобільних операторів "ОРДЛО" на свої телефонні коди

Мобільні оператори «Фенікс» та «Лугаком», які діють на підконтрольному угрупованням «ДНР» та «ЛНР» на територіях, переходять на російську систему нумерації телефонів «+7», повідомляє Новости Донбасса.

Про це повідомляють сепаратистські інтернет-ресурси.

Як заявив глава ДНР Денис Пушилін, абоненти оператора зв'язку Фенікс з кодом нумерації +38071 отримають додатковий номер у коді російської системи нумерації.

Він запевняє, що тарифікація не зміниться, і заміна SIM-картки поки що не буде потрібна. Новий номер кожного абонента буде співпадати з останніми сімома цифрами. Номери "Фенікс" отримають російський код +7949.

У той же час глава «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що «республіці» виділено окремий код мобільного оператора російської системи нумерації +7959. За його словами, використовуватиметься при цьому існуючий номер мобільного оператора «Лугаком».