Радник мера: маріупольцям заборонили пересуватися містом без "фільтрації"

Окупаційна влада заборонила маріупольцям пересуватися в по зруйнованому місту та навіть в межах окупованої частини Донецької області без так званої «фільтрації», повідомляє Новое время.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Facebook.

За його даними, спочатку треба пройти перевірку (фільтрацію) в одному з райвідділків «МВС» в Мангуші, Новоазовську або Нікольському або в пунктах пропуску Мангуш або Безимянне.

Потім, як повідомляє Андрющенко, після перевірки зі справкою звернутись до комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області.

«Третій документ, якій мають отримати маріупольці задля натяку на вільне пересування. Довідка про фільтрація, перепустка для пересування вулицями міста та перепустка на пересування за межі Маріуполя. Якщо гетто виглядає якось інакше, я не знаю як…» — зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялось, що Кремлівське керівництво змусило російських офіцерів залишити бойові позиції та забезпечувати цілодобову охорону на планованому військовому параді в зруйнованому Маріуполі.