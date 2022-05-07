Держприкордонслужба: на кордоні знову посилився потік на виїзд України

За останні чотири дні потік на виїзд із України через західний її кордон перевищив потік на в'їзд приблизно на 24 тисячі людей, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомила Держприкордонслужба у суботу, 7 травня.

Так, 6 травня з України виїхало понад 38 тисяч порівняно з 36 тисячами напередодні, тоді як кількість тих, хто в'їхав, залишилася на рівні 32 тисячі, у тому числі українців – 28 тисяч.

Також минулої доби кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами трохи скоротилася – до 280 з 290 днем раніше.

За даними УВКБ ООН на 13:00 4 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 5,801 млн осіб, з них у Польщу 3,168 млн, Румунію та Молдову – 919,07 тис., Росію – 739 ,42 тис., Угорщину – 557 тис., Словаччину – 391,59 тис., Білорусь – 26,15 тис.

У той же час в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати з 28 лютого в'їхало 1,493 млн. людей.

Напередодні повідомлялося, що Україна та Польща спростили проїзд для перевізників пального. Тепер для в'їзду на польську територію без дозволу необхідно добу до перетину кордону заповнити форму на сайті Мінінфраструктури.