Комісар Ради Європи з прав людини здійснила візит до Києва та передмістя

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович здійснила чотириденний візит до Києва, відвідала також зруйновані російськими військами передмістя української столиці, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляють у Раді Європи.

"Масштаб та серйозність порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, що мали місце внаслідок агресії Російської Федерації проти України, вражають. Забезпечення відшкодування та підтримки жертвам та їхнім сім'ям та здійснення правосуддя буде неймовірно складним, але обов'язковим завданням", – сказала Міятович.

Зазначається, що війна мала серйозний вплив на дотримання практично всіх прав людини в Україні. Бомбардування та знищення театру та лікарні в обложеному місті Маріуполь, випробування багатьох евакуйованих та драматична боротьба за виживання людей, які перебувають у пастці в останках міста, а також триваючі обстріли та руйнування міст та селищ по всій Україні є яскравими прикладами того, як війна ведеться уваги до людського життя чи гідності, заявили у Раді Європи.

Зазначається, що візит комісара до кількох населених пунктів за межами Києва, які зазнали артилерійських обстрілів, запеклих боїв і жорстокості російських сил, дав хворобливу ілюстрацію масштабів кричучих порушень прав людини та гуманітарного права.

"Назви Буча, Бородянка, Ірпінь чи Андріївка стали символом жахливих дій, які тут відбувалися. Але, на жаль, їхні жителі не самотні у своїх стражданнях. По всій Україні набагато більше людей, які зазнали невимовних звірств. Кожен із них заслуговує на справедливість і не повинен бути забутий", – наголосила Міятович.

"Зараз важливіше пам'ятати, що права людини не припиняються під час війни. Вони не відходять на другий план. Навіть під час війни життя та права людини мають бути захищені. І, що важливо, міжнародне гуманітарне право має поважатись усіма і за будь-яких обставин. Громадянське населення і громадянська інфраструктура не повинні бути мішенню. І до полонених бійців, і до тих, хто здається, до поранених та хворих потрібно ставитися справедливо та гуманно", - заявила вона.

За її словами, відповідальність за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права є ключовою та потребує належної документації та ретельного збереження доказів для побудови справ для притягнення винних до відповідальності.