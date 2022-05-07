Кличко: після 8−9 травня можна потроху буде повертатися до Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що після 8−9 травня мешканці, котрі виїхали, можуть поступово повертатися до столиці, повідомляє Новое время.

Про це Кличко сказав в інтерв'ю НВ.

"Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки велика частина [цих територій] залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 [травня] можна потроху буде повертатися до столиці" , — сказав міський голова.

Він нагадав, що 8−9 травня комендантська година в Києві триватиме з 22:00 до 5:00.

Кличко також розповів, що нині у столиці перебуває близько 2 млн 200 тис. людей. До початку повномасштабної війни РФ проти України у Києві мешкало приблизно 3,5 млн людей. Найменша цифра перебування людей у місті під час війни за словами Кличка становила близько одного мільйона людей.