ДСНС: окупанти обстріляли ліцей на Донеччині, є загиблі

7 травня окупанти завдали ракетного удару по ліцею у місті Костянтинівка що у Краматорському районі на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб, ще дев’ятеро постраждали, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Державній службі надзвичайних ситуацій у Facebook.

Рятувальники зазначили, що вранці 7 квітня, унаслідок ворожого ракетного удару, спалахнула пожежа на території корпусу № 1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею, що у Краматорському районі Донецької області.

Рятувальникам вдалось ліквідувати площу займання у 50 квадратних метрів. Після розбору завалів будівлі, знайдено 9 постраждалих та 2 загиблих.

Зазначається, що від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучені 16 людей особового складу та 3 одиниці техніки. Наразі роботи з проведення ліквідації аварійної ситуації тривають.