Зеленський створив у Токмаку військову адміністрацію та призначив її начальника

Президент Володимир Зеленський утворив Токмацьку міську військову адміністрацію (Запорізька область). Також глава держави призначив її керівника, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Зазначається, що військова адміністрація у Токмаку створена указом №319/2022.

Крім того, Зеленський видав розпорядження про призначення начальника Токмацької МВА. Цю посаду зайняв Олександра Чуба. До цього він займав пост секретаря Токмацької міської ради.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть мера Токмака Ігоря Котелевського. За неофіційними даними, ймовірною причиною трагедії могло стати самогубство.

Варто нагадати, що Токмак уже понад два місяці знаходиться під окупацією Росії.