ДТЕК повністю відновив електропостачання в Бородянці і Макарові

За минулу добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло понад 5 тисячам родин у понад 18 населених пунктах звільненої Київської та Донецької областей. Повністю відновлено електропостачання у Бородянській та Макарівській громадах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють у ДТЕК.

"6 травня аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 1 006 домівок Київської області. Роботи повністю закінчені у Макарівській і Бородянській громадах. Тепер повністю зі світлом у Бучанському районі - Романівка, Загальці, Андріївка. У Вишгородському районі - Слобода-Кухарська, Калинове. Продовжуються роботи з повернення світла у Гостомель, Ірпінь, Бучу" , - повідомляють в ДТЕК.

7 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях.

У Донецькій області спеціалісти енергокомпанії змогли повністю чи частково відновити електропостачання 13 населених пунктів. Світло повернули в оселі 4 768 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.