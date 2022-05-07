Прем'єр-міністр Естонії підтримала вступ Фінляндії до НАТО
Естонська прем'єрка Кая Каллас заявила, що її країна позитивно ставиться до членства Фінляндії у НАТО, повідомляє Європейська правда.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Yle.
"Ми будемо вашими найкращими друзями в НАТО", – заявила Каллас.
За її словами, у випадку Естонії переговори з Альянсом тривали п'ять років, після чого була ратифікація членства.
Каллас вважає, що процес у випадку Фінляндії та Швеції буде швидшим.
"Ставлення союзників по НАТО до членства Фінляндії та Швеції дуже позитивне", – запевняє естонська прем'єрка.
Як повідомлялося, Велика Британія допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.
США також пообіцяли гарантувати безпеку Швеції до її вступу в НАТО.