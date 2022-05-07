Держспецзв'язку: хакери розсилають українцям електронні листи про "хімічну атаку"

Кіберзлочинці масово розсилають нові небезпечні листи для викрадення даних і «лякають» хімічною атакою, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє у Telegram Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначено, що листи містять посилання на документ, відкриття якого призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою JesterStealer. Фахівці зауважують, що завантаження файлів здійснюється зі скомпрометованих вебресурсів.