Денисова: загарбники планують повернути Херсонській області герб Російської імперії

Загарбники планують повернути Херсонській області герб часів його перебування у складі Російської імперії, повідомляє Укрінформ.

Про це уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Фейсбуці.

"Вперед до часів Російської імперії! Загарбники тягнуть захоплені українські території у минуле прискореними темпами. Для максимальної інтеграції до складу Росії окупанти планують повернути Херсонській області герб часів перебування регіону у складі Російської імперії", - написала вона.

Також, за даними Денисової, росіяни мають намір надати жителям області право на отримання російського громадянства.

Крім того, на захоплених землях Росія намагається запровадити розрахунки в рублях, а також відновити залізничне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

Незгодних із "прискореною інтеграцією" жителів Херсонської області росіяни катують у підвалах.

Так, у Херсоні, Генічеську та Новоолексіївці загарбницькі "адміністрації" або військові Росії складають списки активістів, які брали участь у цивільній блокаді Криму у 2015 році, або тих, хто служив у АТО. До них приходять додому та забирають під дулами автоматів.

За інформацією омбудсмена, 500 людей перебувають у катівнях, облаштованих росіянами в Херсонській області, і зазнають жорстоких тортур.

Денисова зазначила, що подібні дії росіян на тимчасово захоплених територіях – це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсмен закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень.